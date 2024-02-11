Трамп погрожує союзникам по НАТО: заявив, що заохочуватиме РФ атакувати тих, хто платить мало

Дональд Трамп пригрозив союзникам США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче переобрання на другий президентський термін, заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали свої фінансові зобов'язання.

Про це пише The Guardian.

У Білому домі назвали ці заяви "жахливими та безглуздими". Трамп зробив цю заяву в суботу під час передвиборчого мітингу в Конвеї, штат Південна Кароліна, напередодні праймеріз республіканських кандидатів у президенти, що відбудуться 24 лютого.

Так, Трамп висловив побоювання щодо допомоги Україні, а також щодо існування НАТО, альянсу 31 країни, який США зобов'язалися захищати в разі потреби.

У суботу Трамп заявив, що під час якоїсь зустрічі в НАТО він сказав іншому главі держави, що США під його керівництвом не будуть захищати жодну країну, яка є "злочинцем".

"Один з президентів великої країни встав і сказав: "Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і на нас нападе Росія, ви нас захистите?" "Я сказав: "Ви не заплатили, ви порушники? Ні, я б вас не захищав. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки", - заявив Дональд Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про коментарі Трампа, сказав: "Заохочувати вторгнення до країн наших найближчих союзників з боку кривавих режимів – це жахливо і ненормально, і це ставить під загрозу американську національну безпеку, глобальну стабільність і нашу економіку всередині країни".

Після анексії Росією українського Криму 2014 року країни НАТО домовилися припинити скорочення витрат, які вони здійснили після Холодної війни, і перейти до виділення 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп занепокоїв західних союзників, попередивши, що США під його керівництвом можуть відмовитися від своїх договірних зобов'язань перед НАТО і стануть на захист лише тих країн, які виконають встановлений альянсом показник у 2%.

Станом на 2022 рік, за даними НАТО, сім з 31 країни-члена Альянсу виконували це зобов'язання – порівняно з трьома 2014 року. Вторгнення Росії до України 2022 року призвело до збільшення військових витрат деяких членів НАТО.

"Звучить так, ніби Трамп заохочує Росію атакувати наших союзників по НАТО", — сказав Девід Корн, аналітик MSNBC.

Тим часом консервативний політичний оглядач Алісса Фара Гріффін заявила, що коментарі Трампа були "музикою" для вух російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Трамп закликав не надсилати допомогу Україні та Ізраїлю.

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