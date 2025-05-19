ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Трамп — поганий посередник для перемовин України та РФ: ексзаступниця голови МЗС Зеркаль пояснила причину

За словами дипломатки Лани Зеркаль, Дональд Трамп не може бути хорошим посередником, оскільки не розуміє нашу історичну проблему.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп є поганим посередником у перемовинах між Україною та Росією.

Таку думку висловила колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами дипломатки, Трамп не може бути хорошим посередником, бо не розуміє нашу історичну проблему.

«Я думаю, що можливий медіатор — це якраз (президент Туреччини Реджеп — ред.) Ердоган. Я не вірю в те, що Трамп міг би бути медіатором. Принаймні, мені здається, що це була б ситуація на нашу користь. Тому що питання такі, як мова і віра, а це ключові питання цього папірця, який обговорювався у 2022 році (Стамбульські переговори 2022 року, — ред.), тому що я не хочу її називати угодою, бо це для мене папірці. І мова, і віра, там є питаннями, які будуть стояти на порядку денному. І для людей, які не в курсі українського дискурсу, а Трамп не в курсі нашої історичної проблеми, він не розуміє, в чому проблема російського патріархату в Україні, і він не розуміє, в чому проблема використання російської мови», — пояснила вона.

На думку Зеркаль, медіатором може бути той, для кого ці питання близькі.

«Нам потрібен той медіатор, який розуміє, що і мова, і віра є такими питаннями, які викликають у суспільстві дуже багато резонансу. І що поступки в цих питаннях є для нас болючими», — вважає вона.

Дипломатка зазначила, що для Трампа є зрозумілим тільки питання армії.

«Він розуміє, що в нас має бути армія, яка нас зможе захищати, тому що він не хоче мати справу з проблемами на нашій території. А от що стосується мови й віри, то для нього це взагалі незрозумілі питання», — пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї очікувати не слід.

Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie