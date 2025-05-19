Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп є поганим посередником у перемовинах між Україною та Росією.

Таку думку висловила колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами дипломатки, Трамп не може бути хорошим посередником, бо не розуміє нашу історичну проблему.

Реклама

«Я думаю, що можливий медіатор — це якраз (президент Туреччини Реджеп — ред.) Ердоган. Я не вірю в те, що Трамп міг би бути медіатором. Принаймні, мені здається, що це була б ситуація на нашу користь. Тому що питання такі, як мова і віра, а це ключові питання цього папірця, який обговорювався у 2022 році (Стамбульські переговори 2022 року, — ред.), тому що я не хочу її називати угодою, бо це для мене папірці. І мова, і віра, там є питаннями, які будуть стояти на порядку денному. І для людей, які не в курсі українського дискурсу, а Трамп не в курсі нашої історичної проблеми, він не розуміє, в чому проблема російського патріархату в Україні, і він не розуміє, в чому проблема використання російської мови», — пояснила вона.

На думку Зеркаль, медіатором може бути той, для кого ці питання близькі.

«Нам потрібен той медіатор, який розуміє, що і мова, і віра є такими питаннями, які викликають у суспільстві дуже багато резонансу. І що поступки в цих питаннях є для нас болючими», — вважає вона.

Дипломатка зазначила, що для Трампа є зрозумілим тільки питання армії.

Реклама

«Він розуміє, що в нас має бути армія, яка нас зможе захищати, тому що він не хоче мати справу з проблемами на нашій території. А от що стосується мови й віри, то для нього це взагалі незрозумілі питання», — пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, має відбутися телефонна розмова Трампа і Путіна. Дипломат Володимир Огризко вважає, що Україні нічого хорошого від неї очікувати не слід.

Тим часом, як повідомляє CNN, сьогоднішня розмова Трампа і російського диктатора буде вирішальною у війні РФ проти України.