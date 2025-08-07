Трамп вимагає зустрічі Путіна із Зеленським як умову для переговорів / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником РФ Володимиром Путіним лише за умови переговорів кремлівського керівника з українським главою Володимиром Зеленським.

Про це пише New York Post із посиланням на на джерело в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним лише за умови, що той також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання.

«Путін має зустрітися із Зеленським, інакше зустріч не відбудеться. Місце зустрічі ще не визначено», — заявив чиновник Білого дому.

Білий дім не підтвердив зустрічі Путіна і Трампа

Зазначимо, що 7 серпня Москва заявила, нібито Вашингтон і Кремль «в принципі» домовилися про двосторонню зустріч Путіна і Трампа — лише через кілька годин після того, як Трамп сам висловився щодо суперечливої поведінки Москви.

«Досягнуто принципової згоди щодо проведення двостороннього саміту в найближчі дні, тобто між президентом Володимиром Путіним і Дональдом Трампом», — заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, стверджуючи, що ініціатива надійшла «від американської сторони».

Однак Білий дім офіційно не підтвердив цієї домовленості — і сам Трамп під час пресконференції в середу говорив лише про можливу тристоронню зустріч за участі США, Росії та України.

При цьому Трамп не виказав особливого оптимізму щодо ймовірності таких переговорів, зазначивши, що вже «не раз був розчарований» обіцянками Москви шукати мир.

«Він говорить красиво, а потім бомбардує всіх», — сказав Трамп, коментуючи дії Путіна.

Організація двосторонньої зустрічі перед тристоронньою, на думку Трампа, лише дає Путіну можливість затягувати час порожніми обіцянками — на що президент США вже неодноразово скаржився.

Напередодні він також зазначив, що «протягом кількох тижнів, можливо, навіть раніше» стане зрозуміло, чи має Путін серйозні наміри щодо припинення війни.

«Якщо відбудеться, ця зустріч стане першою особистою зустріччю Путіна і Трампа після повернення останнього до Білого дому у 2025 році», — пише видання.

Тристоронні переговори могли б стати справжнім проривом на шляху до припинення війни в Україні. Жоден інший світовий лідер, зокрема, Джо Байден, досі не зміг посадити Росію й Україну за один стіл переговорів від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Тим часом у Кремлі

А осб в Москві виступають проти участі Зеленського в переговорах із Трампом.

«Перш за все, ми пропонуємо зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним завданням, щоб вона була успішною та ефективною», — сказав Ушаков.

Цікаво, що після заяви Кремля про можливу зустріч Путіна й Трампа російський фондовий ринок виріс приблизно на 4,5%.