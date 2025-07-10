Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп погоджується підписати двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, однак лише за умови, що зможе самостійно вирішувати їхню подальшу долю.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що чинна редакція законопроєкту дозволяє президентові відкласти на строк до 180 днів застосування 500-відсоткового митного тарифу щодо країн, які закуповують російську нафту або уран.

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Водночас адміністрація Трампа наполягає на змінах, які б позбавили Конгрес можливості блокувати рішення президента про скасування чи послаблення санкцій.

За інформацією джерел, представник адміністрації пояснив позицію тим, що нинішня версія документа дозволяє Конгресу здійснювати надмірний контроль за зовнішньополітичними рішеннями глави держави через ухвалення спільної резолюції про незгоду.

Таким чином, команда Трампа вимагає повернути президентові більше повноважень у сфері санкційної політики, зокрема — щодо Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна та США обговорили посилення протиповітряної оборони та санкцій проти Росії.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп визнав, що не знає, хто наказав зупинити постачання зброї Україні. Сам він стверджує, що цього не робив.