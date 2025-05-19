Трамп поговорить із Зеленським після закінчення розмови з Путіним (оновлено)

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН.ua

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Сьогодні, 19 травня, президент США Дональд Трамп поговорить з українським лідером Володимиром Зеленським. Це станеться після закінчення розмови Трампа з Путіним.

Про це пише Sky News.

Керолайн Лівітт розповіла більше подробиць про телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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Вона заявила, що «не хоче випереджати події», але повідомила, що Трамп зателефонує Володимиру Зеленському після розмови з Путіним.

«Думаю, я можу резюмувати зовнішньополітичний порядок денний президента двома словами: Америка передовсім. А це означає, що на перше місце потрібно поставити американський народ та американських платників податків. Саме тому президент діє так швидко, як може, і працює понаднормово, щоб покласти край цим конфліктам як в Ізраїлі, так і в секторі Газа, а також війні між Росією та Україною», — заявила Лівітт.

Вона додала: «Ви почуєте безпосередньо від президента або від мене після того, як ці дзвінки завершаться сьогодні».

Станом на 16:40 джерела ТСН повідомили, що Трамп і Зеленський вже розпочали телефонну розмову.

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Раніше в ОПУ наголосили: Україна очікує на телефонну розмову Зеленського і Трампа. Лідери мають обговорити питання завершення війни та досягнення миру. За словами радника очільника ОПУ Михайла Подоляка, всі налаштовані на активний дипломатичний період, коли треба обговорити питання війни і миру саме через інструменти дипломатії, де глобальним посередником є президент США.

Він додав, що у Європі на всіх зустрічах постає питання: чи можна про щось домовлятися з Росією?

«Я не бачу тут, безумовно, сценаріїв без використання інструментів примусу. Саме з нашими європейськими партнерами президент активно обговорює інструменти тиску, зокрема санкційні», — зазначив Подоляк.