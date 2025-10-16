ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю зі Зеленським — Axios

Сьогодні Трамп поговорить з Путіним, а завтра до Білого дому приїде Володимир Зеленський.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Трамп проведе переговори з Путіним

Трамп проведе переговори з Путіним / © ТСН

Сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп матиме розмову з російським диктатором Путіним.

Про це пише американський сайт Аxios.

Джерело видання повідомило, що президент Трамп у четвер проведе телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну з Україною.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

Нагадаємо, що 13 жовтня президент США заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня.

Сам Зеленський розповідав, що під час візиту до США зустрінеться з Трампом та з конгресменами.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie