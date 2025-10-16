- Дата публікації
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю зі Зеленським — Axios
Сьогодні Трамп поговорить з Путіним, а завтра до Білого дому приїде Володимир Зеленський.
Сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп матиме розмову з російським диктатором Путіним.
Про це пише американський сайт Аxios.
Джерело видання повідомило, що президент Трамп у четвер проведе телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну з Україною.
Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».
Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».
Нагадаємо, що 13 жовтня президент США заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.
Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня.
Сам Зеленський розповідав, що під час візиту до США зустрінеться з Трампом та з конгресменами.