Трамп проведе переговори з Путіним / © ТСН

Сьогодні, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп матиме розмову з російським диктатором Путіним.

Про це пише американський сайт Аxios.

Джерело видання повідомило, що президент Трамп у четвер проведе телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну з Україною.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі. Трамп і Зеленський обговорять можливість отримання Україною далекобійних ракет «Томагавк».

Минулого тижня Дональд Трамп заявив, що попередив Зеленського про можливість висунення Путіну нового ультиматуму: або Росія проведе серйозні мирні переговори, або Україна отримає «Томагавки».

Нагадаємо, що 13 жовтня президент США заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського з Трампом запланована на п’ятницю, 17 жовтня.

Сам Зеленський розповідав, що під час візиту до США зустрінеться з Трампом та з конгресменами.