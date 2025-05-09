Трамп поговорив з Мерцом про війну в Україні та зробив обнадійливу заяву

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп та новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, спільні зусилля для припинення війни в Україні.

Про це повідомив федеральний уряд Німеччини.

Трамп з Мерцом домовилися про «тісну співпрацю», щоб покласти край війні Росії проти в Україні.

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«Трамп заявив, що він рішуче підтримуватиме зусилля Німеччини спільно з Францією, Великою Британією, Польщею та іншими європейськими партнерами по досягненню міцного миру», — йдеться у заяві німецького уряду.

А канцлер Німеччини своєю чергою підтримав заклик президента США до якнайшвидшого припинення вбивств в Україні. Мерц заявив, що «тепер Росія повинна погодитися на припинення вогню, щоб створити простір для переговорів».

Окрім того, Трамп і Мерц домовилися про швидке вирішення торговельних суперечок і про взаємні візити.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 8 травня, що Вашингтон відмовиться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме їх добросовісно. За його словами, США хочуть, щоб Україна залишалася суверенною країною, «тож Росія не може очікувати, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала». Йдеться про всі території Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

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Своєю чергою Трамп того ж дня написав у Мережі, що США закликають, в ідеалі, до 30-денного беззастережного припинення вогню, яке «має будуватися в напрямку мирної угоди». Трамп пригрозив санкціями, якщо не буде дотримане припинення вогню. Він також сказав, що залишиться прихильним до забезпечення миру між РФ та Україною разом з європейцями.