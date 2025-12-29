Трамп поговорив з Путіним: перші деталі

Трамп провів телефонну розмову із Путіним щодо України / © ТСН.ua

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент США Дональд Трамп провів «позитивну» розмову щодо України із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.

У Білому домі діалог назвали «позитивним», проте деталі переговорів наразі не розголошуються.

Реклама

«Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України» — написала Левітт.

Нагадаємо, 28 грудня перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським, Трамп зателефонував Путіну.

Під час своєї телефонної розмови з Путіним, Трамп обговорив усі 20 пунктів мирного плану.

Водночас президент США домовився з очільником Кремля провести ще одну телефонну розмову, яка мала відбутися після зустрічі Трампа із Зеленським.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.