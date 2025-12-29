- Дата публікації
Трамп поговорив з Путіним: перші деталі
Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним, головною темою якої стала Україна.
Президент США Дональд Трамп провів «позитивну» розмову щодо України із президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у соцмережі Х.
У Білому домі діалог назвали «позитивним», проте деталі переговорів наразі не розголошуються.
«Президент Трамп завершив позитивну розмову з президентом Путіним щодо України» — написала Левітт.
Нагадаємо, 28 грудня перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським, Трамп зателефонував Путіну.
Під час своєї телефонної розмови з Путіним, Трамп обговорив усі 20 пунктів мирного плану.
Водночас президент США домовився з очільником Кремля провести ще одну телефонну розмову, яка мала відбутися після зустрічі Трампа із Зеленським.
