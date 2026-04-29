Трамп поговорив з Путіним про Україну: усі подробиці розмови

Дональд Трамп і Володимир Путін

У середу, 29 квітня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Ініціатором телефонного дзвінка був господар Кремля, а головною темою розмови була війна в Україні.

ТСН.ua зібрав усі відомі подробиці переговорів президентів США та Росії.

«Я говорив про Україну, трохи говорив про Іран. Говорив про кілька різних речей. Переважно про Україну, і у нас була дуже хороша розмова», — прокоментував журналістам у Білому домі свої переговори з Путіним Дональд Трамп.

Російський президент відправив до пропагандистських ЗМІ свого помічника Юрія Ушакова, який дуже коротко переповів зміст понад півторагодинної розмови лідерів США та Росії.

Про «успіхи» Путіна на війні

Російський диктатор традиційно вихвалявся «успіхами» своєї армії на фронті та намагався переконати свого співрозмовника, що Кремль досягне так званих «цілей СВО». Путін запевняв, що російські війська начебто «тиснуть на противника».

Ймовірно, ці слова господаря Кремля так вплинули на Дональда Трампа, що під час спілкування з журналістами він раптом заявив, що «Україна з військового погляду зазнала поразки». Щоправда, як виявилося, американський президент мав на увазі не Україну, а Іран, оскільки одразу згадав про «159 кораблів, які лежать під водою» — саме ці слова Трамп постійно говорить, наголошуючи на повній поразці іранського режиму.

Під час розмови з Трампом Путін вкотре намагався звинуватити Україну у використанні «терористичних методів» під час українських атак на стратегічні об’єкти на території РФ, замовчуючи масовані обстріли українських міст російською армією.

При цьому господар Кремля не відмовився від оголошених перед початком повномасштабного вторгнення в Україну цілей, але, попри вигадані «успіхи» на фронті, згоден досягнути їх шляхом переговорів.

«Цілі „СВО“ будуть досягнуті, РФ воліла б зробити це шляхом переговорів», — процитував слова Путіна його помічник Ушаков.

Про готовність Путіна до мирної угоди

Із розмови з російським президентом Дональд Трамп чомусь зробив висновок, що Путін готовий припинити війну і укласти мирну угоду.

За його словами, відносно швидко буде знайдено рішення щодо мирного врегулювання війни в Україні.

«Думаю, ми знайдемо рішення відносно швидко, сподіваюся. Я думаю, вам би хотілося побачити рішення. Це я вам точно кажу, і це добре», — додав він.

Він додав, що Путін нібито готовий був укласти угоду «деякий час тому», але йому це завадили зробити.

«Думаю, деякі люди ускладнили йому укладення угоди», — сказав американський президент.

Дональд Трамп також відмовився від посередництва Путіна у ядерній угоді з Іраном, наголосивши, що «краще б він долучився до завершення війни з Україною».

Про перемир’я на 9 травня

За словами Юрія Ушакова, Путін виступив з ініціативою оголосити перемир’я на час святкування так званого «Дня перемоги» 9 травня, і Дональд Трамп нібито підтримав цю пропозицію.

Водночас сам Дональд Трамп у розмові з журналістами в Білому домі заявив, що саме він, а не Путін був ініціатором припинення вогню.

«Я запропонував Путіну невелике припинення вогню. Гадаю, він може на це піти», — сказав Трамп.

Що кажуть в Україні про «перемир’я»

Ініціативу одноденного перемир’я 9 травня уже прокоментували в РНБО.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що ця ідея Кремля має виключно прагматичний характер.

За його словами, Путін намагається видати це за «жест доброї волі», хоча насправді просто боїться за власну безпеку під час святкових заходів.

«Це ж смішно, і взагалі не має нічого спільного із наближенням до завершення війни. Нехай просто завершить війну, припинить вогонь і все. Але ж, ні, він переживає за свою пропагандистську подію, бо не здатен гарантувати ніяку безпеку навіть в Москві», — наголосив Коваленко.

