Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що провів переговори з російським диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social

За його словами, розмова тривала приблизно годину п’ятнадцять хвилин.

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«Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін», — сказав Трамп.

Президент США заявив, що «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що приведе до миру».

«Президент Путін заявив — і рішуче — що він буде змушений відповісти на недавню атаку на аеродроми«, — переказав Трамп слова російського диктатора.

Крім України, також вони обговорили ядерну програму Ірану. Судячи із заяви Трампа, Путін підлабузницьки запропонував своє посередництво у переговорах Вашингтона і Тегерана.

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«Я повідомив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і, як мені здається, у цьому ми були одностайні. Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном та, можливо, допомогти у досягненні рішення», — йдеться у заяві американського президента.

Нагадаємо, що посольство США в Києві знову попереджає про загрозу нового російського обстрілу.

Своєю чергою диктатор Путін сьогодні істерично відреагував на пропозицію переговорів із Зеленським і цинічно заявив, що «не веде переговорів з терористами».