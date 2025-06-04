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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп поговорив з Путіним: що буде з Україною — перші деталі

Трамп заявив, що обговорив з Путіним «напад України на російські літаки». Путін погрожував вдарити по Україні за атаку на аеродроми.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що провів переговори з російським диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social

За його словами, розмова тривала приблизно годину п’ятнадцять хвилин.

«Ми обговорили напад України на російські літаки, що стояли на стоянці, а також різні інші атаки, що відбуваються з обох сторін», — сказав Трамп.

Президент США заявив, що «розмова була хорошою», але це «не та розмова, що приведе до миру».

«Президент Путін заявив — і рішуче — що він буде змушений відповісти на недавню атаку на аеродроми«, — переказав Трамп слова російського диктатора.

Крім України, також вони обговорили ядерну програму Ірану. Судячи із заяви Трампа, Путін підлабузницьки запропонував своє посередництво у переговорах Вашингтона і Тегерана.

«Я повідомив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерну зброю, і, як мені здається, у цьому ми були одностайні. Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном та, можливо, допомогти у досягненні рішення», — йдеться у заяві американського президента.

Нагадаємо, що посольство США в Києві знову попереджає про загрозу нового російського обстрілу.

Своєю чергою диктатор Путін сьогодні істерично відреагував на пропозицію переговорів із Зеленським і цинічно заявив, що «не веде переговорів з терористами».

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