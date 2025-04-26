Трамп погрожує вийти з переговорів: The Times про тиск на Зеленського і примус до миру

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп погрожує вийти з мирного процесу наступного тижня, якщо не буде досягнуто згоди.

Про це повідомляє The Times з посиланням на власну інформацію.

“Як стало відомо The Times, план президента Трампа дозволити Росії зберегти окуповані території України “висічено на камені”, оскільки на президента України Володимира Зеленського чиниться дедалі більший тиск з метою змусити його погодитися на примусовий мир”, - йдеться у статті.

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За інформацією видання, Трамп вважає, що український президент “справді не має вибору”, окрім як підписатися під пропозицією спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа.

Пропозиція Білого дому, представлена ​​Віткоффом Москві та Києву, включала офіційне визнання Штатами контролю Росії над Кримом і де-факто визнання контролю РФ над районами півдня та сходу України, які її війська захопили після повномасштабного вторгнення 2022-го.

The Times наголошує, нібито американський президент вважає, що українська земля “була захоплена і не повернеться”.

“Угода на столі переговорів полягає в тому, що окупована Росією територія залишиться окупованою. Росія не збирається її віддавати. Ця частина висічена на камені”, - сказало джерело, близьке до Віткоффа.

Автори статті наголошую: у Вашингтоні вважають, якщо Україна відхилить угоду, “війна триватиме місяцями і, можливо, роками”. Своєю чергою, Київ буде залежати від Європи у фінансуванні та боєприпасах, зазначило джерело.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна і РФ близькі до угоди про припинення війни.

Дата публікації 23:40, 25.04.25 Кількість переглядів 24 Готується мирна угода! Що запропонують Україні?!