ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Трамп погрожує знищити ХАМАС, якщо бойовики не припинять убивати людей у Газі

Президент США Дональд Трамп попередив, що ХАМАС буде знищено, якщо його бойовики не припинять вбивства цивільних у секторі Газа.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social застеріг угруповання ХАМАС, заявивши, що воно «буде знищене», якщо бойовики продовжать убивати людей у Газі.

Пізніше, за повідомленням CNN, Трамп уточнив, що американські війська не братимуть пряму участь у новій воєнній операції, але підкреслив, що «є люди, які перебувають дуже близько, дуже поруч, які зроблять це дуже легко, але під нашою егідою».

Раніше в повідомленні зазначалося, що бойовики ХАМАС скористалися перемир’ям, щоб відновити контроль над сектором Газа і розправлятися з палестинцями, яких підозрювали у співпраці з ізраїльськими силами.

Трамп у своїх коментарях допускав можливість дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії проти ХАМАСу, якщо угруповання відмовиться виконувати умови мирної угоди.

З матеріалу також видно, що реакція на заяви та подальші кроки ще потребують підтвердження від офіційних партнерів і союзників, і ситуація в регіоні залишається напруженою.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie