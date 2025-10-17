Трамп погрожує знищити ХАМАС, якщо бойовики не припинять убивати людей у Газі

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social застеріг угруповання ХАМАС, заявивши, що воно «буде знищене», якщо бойовики продовжать убивати людей у Газі.

Пізніше, за повідомленням CNN, Трамп уточнив, що американські війська не братимуть пряму участь у новій воєнній операції, але підкреслив, що «є люди, які перебувають дуже близько, дуже поруч, які зроблять це дуже легко, але під нашою егідою».

Раніше в повідомленні зазначалося, що бойовики ХАМАС скористалися перемир’ям, щоб відновити контроль над сектором Газа і розправлятися з палестинцями, яких підозрювали у співпраці з ізраїльськими силами.

Реклама

Трамп у своїх коментарях допускав можливість дозволити прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу відновити воєнні дії проти ХАМАСу, якщо угруповання відмовиться виконувати умови мирної угоди.

З матеріалу також видно, що реакція на заяви та подальші кроки ще потребують підтвердження від офіційних партнерів і союзників, і ситуація в регіоні залишається напруженою.

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАСу передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Гази.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.