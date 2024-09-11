Трамп похвалив себе за дебати з Гарріс, але чомусь не хоче другого туру

Демократка хоче ще одного туру дебатів, але республіканець гадає, що йому "не варто цього робити".

Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп назвав свій виступ на дебатах із кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс найкращим у своїй політичній кар'єрі.

Про це республіканець сказав у коментарі CNN.

У повідомленні видання зазначається, що у своєму коментарі Трамп моментально спробував перетворити дебати з Гарріс на свою перемогу, і поставив під сумнів, чи братиме він участь у другому етапі.

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"Я вважаю, що це були найкращі дебати, які я коли-небудь мав особисто", – сказав республіканець у "розважальній кімнаті", де прихильники кожного кандидата у президенти у розмові з журналістами озвучували свою роль у дебатах.

Трамп сказав, що Гарріс "хоче зробити ще один етап, тому що її побили сьогодні ввечері, але я не знаю, чи збираємося ми робити ще один".

"Я повинен подумати про це, але якщо ви виграєте дебати, я думаю, що, можливо, мені не варто цього робити. Навіщо мені проводити ще одну дискусію? Вона одразу сказала: "Ми хочемо ще один". Це, знаєте, що відбувається, коли ти програєш, ти негайно хочеш нового бою", – висловився кандидат у президенти від республіканців.

Нагадаємо, в ніч проти 11 вересня за київським часом у США відбулися перші дебати між Трампом і Гарріс. Вони дискутували 90 хвилин та вступали у гострі суперечки. Зокрема, Трамп називав Гарріс марксисткою і некомпетентною, а вона його – кримінальним злочинцем, а також світовою ганьбою.

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