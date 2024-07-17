Трамп похвалився хорошими стосунками з Путіним: Кремль здивував реакцією

В Москві кажуть, що за час каденції Трампа принаймні був діалог.

Колишній президент США Дональд Трамп вкотре похвалився "хорошими стосунками" з російським "фюрером" Володимиром Путіним. Втім, в Кремлі з цього приводу мають іншу думку.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

В адміністрації "фюрера кажуть, що політики не так добре ладнали, як заявив Трамп. Втім, тоді між Москвою і Вашингтоном принаймні "був діалог".

"За Трампа особливо нічого хорошого для Росії не робилося. Навпаки, вводилися дедалі нові обмеження", - наголосив Пєсков.

Заява Трампа про стосунки з Путіним

В інтерв'ю Bloomberg експрезидент США заявив, що мав "хороші стосунки" з диктатором РФ Володимиром Путіним. Мовляв. за часів його президентства "ніколи не загрожувала війна". Натомість, у всьому. що відбувається зараз, звинувачує чинного лідера американців Джо Байдена.

"Ми з Путіним дуже добре ладнали, у нас були хороші стосунки… Він би ніколи не поліз до України. Я казав: "Ніколи, ніколи не лізь до України", — наголосив колишній американський президент.

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