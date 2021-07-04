Трамп похвалився, що йому вдалося ускладнити будівництво "Північного потоку-2"

"Я зупинив газопровід в Європу", — заявив Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп вважає, що йому вдалося серйозно ускладнити будівництво газопроводу "Північний потік-2", а чинна вашингтонська адміністрація на чолі з демократом Джо Байденом цього не робить.

З цим твердженням республіканець виступив на мітингу в штаті Флорида, — пише ТАРС.

"Байден скасував американський трубопровід Keystone XL. Чи можете ви в це повірити? І він схвалив російський трубопровід до Європи", — сказав він. Зауважимо, що чинний американський лідер в січні розпорядився про скасування будівництва нафтопроводу Keystone XL з Канади в США.

"І кажуть, що Трамп не був достатньо жорстким стосовно Росії. Правда? Я зупинив їх трубопровід. Трубопровід був найголовнішим джерелом доходів для Росії. І я зупинив його. А цей хлопець негайно дав йому зелене світло", — вважає експрезидент США, — вважає Трамп. — Але це добре, а не погано. Це по-справжньому добре ".

"Я зупинив газопровід в Європу", — продовжив колишній глава держави, маючи на увазі санкції, введені його адміністрацією щодо проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялося, США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, що США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG і його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися України. Читайте про це за посиланням.

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