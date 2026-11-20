- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 81
- Час на прочитання
- 1 хв
Трамп пояснив, чому дрони та ракети РФ опинилися над Польщею
Дональд Трамп прокоментував появу російських дронів і ракет над Польщею та зробив припущення.
Президент США Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін відправив безпілотники та «кілька невеличких ракет» на територію Польщі випадково.
Про це американський лідер розповів у коментарі телеканалу Fox News.
Також Трамп відповів на критику прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який раніше звинуватив США у слабкій реакції на інцидент із російськими ракетами.
«Що ж, я нічого не можу з цим вдіяти…», — сказав Трамп у відповідь на зауваження польського прем’єра.
Атака РФ на Польщу — останні новини
Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 20 листопада в небо Польщі залетіли невідомі повітряні цілі. У двох воєводствах оголосили тривогу, лунали вибухи, а в кількох місцях упали ракети та дрон.
Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що вторгнення російських цілей до повітряного простору Польщі було «навмисною провокацією Росії».
Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що повітряний простір Польщі порушили три російські об’єкти: дві ракети і, ймовірно, реактивний безпілотник. Вони впали у населених пунктах Новий Ліповець, Руднік-над-Сянем та Молодич.