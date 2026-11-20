Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін відправив безпілотники та «кілька невеличких ракет» на територію Польщі випадково.

Про це американський лідер розповів у коментарі телеканалу Fox News.

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Також Трамп відповів на критику прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, який раніше звинуватив США у слабкій реакції на інцидент із російськими ракетами.

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«Що ж, я нічого не можу з цим вдіяти…», — сказав Трамп у відповідь на зауваження польського прем’єра.

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Нагадаємо, під час масованого обстрілу України 20 листопада в небо Польщі залетіли невідомі повітряні цілі. У двох воєводствах оголосили тривогу, лунали вибухи, а в кількох місцях упали ракети та дрон.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що вторгнення російських цілей до повітряного простору Польщі було «навмисною провокацією Росії».

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що повітряний простір Польщі порушили три російські об’єкти: дві ракети і, ймовірно, реактивний безпілотник. Вони впали у населених пунктах Новий Ліповець, Руднік-над-Сянем та Молодич.

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