Трамп пояснив, чому не запроваджує санкції проти Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення не застосовувати нові санкції проти Росії небажанням зашкодити мирним переговорам. За його словами, додатковий тиск на Москву може призвести до того, що вона відмовиться від подальшого діалогу.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Реклама

«Моє рішення щодо Росії дуже просте. Я веду перемовини про мир у війні між Росією та Україною й не хочу робити нічого, що безглуздо відштовхнуло б Росію від столу переговорів», — заявив Трамп.

Реклама

Чому Трамп відкладає санкції проти Росії

Президент США стверджує, що в переговорах нібито досягнуто значного прогресу. Зокрема, він згадав обговорення питань, пов'язаних із заручниками, однак подробиць не навів.

Водночас Трамп наголосив, що може підписати певний документ пізніше або будь-якої миті, коли вважатиме за потрібне.

Імовірно, йдеться про застосування санкцій, передбачених так званим «законом Грема», який дозволяє посилити економічний тиск на Росію та країни, що закуповують російські енергоносії.

Таким чином, американський президент дав зрозуміти, що наразі вважає збереження переговорного процесу важливішим за негайне запровадження нових обмежень.

Реклама

Що Трамп заявив про українські удари по російських НПЗ

Окремо глава Білого дому розкритикував удари України по російських нафтопереробних підприємствах.

На його думку, ці атаки негативно впливають на світові ринки дизельного пального та створюють додаткові економічні проблеми для американців.

«Фермери, тваринники та підприємства всіх видів дуже сильно потерпають від цього, але Росія, попри все, постачає на світовий ринок мільйони барелів дизельного пального за низькою ціною», — написав Трамп.

Водночас американський президент не навів доказів того, що саме українські удари є визначальною причиною проблем на світовому ринку дизельного пального.

Реклама

У тому самому дописі Трамп вкотре звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну. Він також заявив, що Київ нібито міг укласти вигіднішу мирну угоду два роки тому, однак не обґрунтував цього твердження.

На завершення американський президент наголосив, що прагне якнайшвидшого припинення війни.

«Я хочу, щоб ця війна закінчилася!» — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ про призупинення застосування частини санкцій проти Росії, передбачених «законом Грема». Рішення викликало критику в американському Конгресі.

Нагадаємо, що раніше Трамп зробив різку заяву про Україну. Мовляв, Зеленський не прагне завершити війну.

Новини партнерів