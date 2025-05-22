Трамп пояснив, чому Путін не припинить війну: шокувальні деталі WSJ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп під час розмови телефоном з європейськими лідерами 19 травня визнав, що “фюрер” РФ Володимир Путін не готовий до завершення війни в Україні. Диктатора вважає, що він перемагає.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на трьох осіб, обізнаних із деталями розмови.

"Це визнання підтвердило те, у що давно вірили європейські лідери щодо Путіна, але вперше вони почули це з вуст Трампа. Воно також суперечить публічним заявам Трампа, де він неодноразово стверджував, що Путін щиро прагне миру", - йдеться у статті.

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Втім, американський лідер не погодився на вимоги президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів посилити тиск на Росію.

Видання наголошує, що під час розмови з європейськими лідерами, Трамп говорив, що може ввести санкцій у разі відмови Кремля від припинення вогню. Втім, після двогодинної розмови з Путіним очільник Білого дому знову змінив позицію і відмовився від подібних дій.

"Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь", – сказав Трамп журналістам після розмови з “фюрером”.

Однак автори WSJ зауважують: хоча ця спроба не привела до введення нових санкцій, європейці все ж побачили певний позитив. Процес допоміг прояснити для всіх, зокрема й самого Трампа, позицію Путіна - наразі господар Кремля не готовий зупинити війну.

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“Для Європи це стало підтвердженням того, що підтримка України значною мірою лягає на їхні плечі. За словами джерел, у Європі вважають, що адміністрація Трампа не припинятиме експорт американської зброї, допоки її оплачуватимуть Європа або Україна", - наголошують у статті.

Під час окремої недільної розмови з французьким президентом Еммануелем Макроном, німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Італії Джорджею Мелоні та Великої Британії Кіром Стармером, Трамп оголосив, що направить держсекретаря Марко Рубіо та спецпосланця Кіта Келлога на майбутні перемовини у Ватикані. У тій же розмові президент США припустив можливість введення санкцій проти російської енергетики та фінансового сектора. Втім, вже наступного дня він виявив менше ентузіазму щодо участі Вашингтона в цьому процесі.

The Wall Street Journal пише, що під час розмови європейські лідери наполягали, що результатом будь-яких перемовин у Ватикані має стати безумовне припинення вогню.

Однак Дональд Трамп знову утримався, заявивши, що йому не подобається слово "безумовне". Ба більше - він наголосив, що ніколи не використовував цей термін, хоча насправді вжив його у своєму дописі в соцмережі Truth Social 8 травня, коли закликав до 30-денного припинення вогню.

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Нагадаємо, видання ВВС заявляє про те, що розмова Трампа і Путіна змінила тон в мирних переговорах. Ймовірність того, що США можуть відмовитися від посередництва у переговорах України та РФ зросла. Крім того, менш ймовірними стали й нові санкції проти Москви.

Тим часом The Times також пише, що нові санкції проти РФ найменш реалістичні. Трамп назвав розмову з Путіним “хорошою”. Та, що головне, замість того, щоб запровадити проти Росії санкції, очільник Білого дому заговорив про можливість Москви вести бізнес зі Штатами після закінчення війни.

Своєю чергою, автори The Telegraph вважають, мирна угода Трампа і Путіна приречена. Адже розмова телефоном президента США президентом-диктатором РФ не принесла жодного прориву. Цей діалог мав стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована припинити війну.

Дата публікації 10:57, 21.05.25 Кількість переглядів 145 Трамп припиняє допомогу Україні заради торгівлі з Росією?!