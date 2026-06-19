Трамп висунув свою версію, чому Росія провалила план захопити Київ "за день"

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку вторгнення російські генерали зробили фатальну помилку, обравши невдалий план наступу на Київ.

Про це повідомляє видання Axios.

Трамп про вторгнення РФ на Київ — що заявив

Американський лідер переконаний, що якби російська армія діяла інакше, результат конфлікту міг бути іншим. За словами Трампа, російські генерали не скористалися перевагами місцевої інфраструктури.

Реклама

«Там є шосе, бетонне, дуже хороше шосе, тверде як скеля, прямо до Києва. Якби цей генерал просто поїхав бетонною трасою, вони були б у столиці протягом чотирьох годин, і Україна нічого б не зробила. Та війна закінчилася б за один день», — зазначив Трамп.

Президент США додав, що під час руху до Києва російські колони, що налічували сотні одиниць техніки, замість стратегічних шляхів були спрямовані «через болото та багнюку». Це, як зазначив Трамп, зробило їх вразливими для українських сил, які використовували надані США протитанкові комплекси «Джавелін».

Підсумовуючи, Дональд Трамп назвав такі рішення російського командування ознакою максимальної непідготовленості до війни.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп наголосив на необхідності переговорів між українським і російським лідерами для завершення конфлікту.

Реклама

Раніше Трамп відмовився чітко відповідати на запитання щодо особистої відповідальності очільника Кремля Володимира Путіна за розв’язання війни проти України.

До слова, Україна обговорила з Дональдом Трампом ідею зустрічі з Володимиром Путіним у США. Формат вигадали спеціально так, щоб російському лідерові було дуже важко відмовитися.

Новини партнерів