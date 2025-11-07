- Дата публікації
Трамп пояснив, чому скасував зустріч із Путіним у Будапешті
Президент США заявив, що все зе хотів би зустрітися з російським президентом саме у столиці Угорщини.
У п’ятницю, 7 листопада, президент США Дональд Трамп пояснив, чому не відбувся саміт з президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті.
Про це він сказав на пресконференції перед переговорами з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, передає Sky News.
За словами американського лідера, його зустріч із господарем Кремля не відбулася через небажання Росії припиняти бойові дії.
«Вони просто не хочуть зупинятися», — заявив президент США.
На запитання, чи він все ще бажає поїхати до Будапешта на саміт з Путіним, Трамп відповів, що «хотів би зробити це» в столиці Угорщини.
Трамп також зазначив, що вони з Орбаном «згодні з тим, що війна закінчиться».
При цьому угорський прем’єр натякнув журналістам, що в нього є «деякі ідеї» щодо того, як це може статися.
Віктор Орбан додав, що сьогодні представить свої ідеї щодо завершення війни в Україні Дональду Трампу.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі змушений був визнати, що «дива трапляються» і Україна може перемогти у війні із Росією.