Трамп пояснив, чому його здивували ракетні удари по Києву

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що був "здивований" російськими повітряними атаками на тлі переговорів, які він вважав "майже завершеними".

Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі.

"Я побачив речі, якими був дуже здивований. Ракети випускаються по містах, таких як Київ, під час переговорів, які, як я думав, були дуже близькі до завершення. Ми збиралися розв’язати проблему, а потім раптово ракети запускають по містах і гинуть люди", - наголосив американський лідер.

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Зі слів Трампа, його здивування було неприємним.

"Я не люблю бути здивованим. Тому я дуже розчарований у цьому плані", - заявив він.

Втім, попри "розчарування" Трамп висловів надію, що війну вдасться зупинити. Мовляв, він хотів, щоб “це закінчилося”.

Нагадаємо, в американському Держдепі заявили, мовляв, Дональд Трамп «надзвичайно розчарований» діями російського диктатора Володимира Путіна. Нібито це може вплинути на рішення Вашингтона щодо ведення переговорів з Москвою.

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Вашингтон покладає великі надії про зустріч у Стамбулі 2 червня. Адже президент США виступає за вирішення війни «за столом переговорів, а не на полі бою».

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 828 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США