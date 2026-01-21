Трамп пояснив, навіщо запросив Путіна до Ради миру

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дональд Трамп відповів на запитання журналістів, чому запросив Володимира Путіна та інших одіозних лідерів до своєї новоствореної Ради миру. Президент США пояснив, що ставка робиться на реальний вплив учасників, а не на їхню репутацію.

Про це повідомляє Clash Report.

«Ми хочемо, щоб усі були присутні», — відповів Трамп.

Реклама

Також він визнав, що деякі кандидатури є неоднозначними, проте вважає це необхідністю для досягнення результату. Він також додав, що Рада миру буде невеликою за кількістю учасників, порівнявши її з вузьким колом професіоналів.

«Рада виконає багато роботи, яку мала б виконати ООН. Ми співпрацюватимемо з ООН, але Рада миру буде особливою», — зауважив лідер США.

Що відомо про Раду миру

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру, яка контролюватиме післявоєнне управління Сектором Гази, та заявив про перехід до нового етапу 20-пунктного мирного плану.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших похизувався, що Трамп запросив його доєднатися до створеної ним Ради миру.

Реклама

Також ми писали, що Трамп запропонував світовим лідерам приєднатися до своєї Ради миру, але план викликає занепокоєння через американський контроль і мільярд доларів за членство.

Окрім цього, президент США офіційно запросив президента України Володимира Зеленського долучитися до цієї ініціативи.

Згодом Володимир Путін підтвердив, що він теж отримав від Дональда Трампа запрошення до участі в Раді миру. Російський диктатор подякував президентові США за цю ініціативу, проте остаточну відповідь пообіцяв надати лише після консультацій з партнерами та аналізу пропозиції дипломатами.

Крім того, запрошення до участі отримав навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.