Трамп пояснив поразку республіканців: заявив, що з ним у бюлетені перемогли б нищівно

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія здобула б нищівну перемогу на виборах, якби його ім’я було в бюлетенях. Таке повідомлення його команда розіслала від імені президента користувачам американських мобільних мереж, передає Укрінформ.

«Мене не було в бюлетені для голосування. Якби я балотувався, ми б здобули нищівну перемогу!» — йдеться в повідомленні.

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Трамп запевнив, що продовжить боротьбу за американців, попри перехід Конгресу під контроль демократів. Він також пообіцяв накладати вето на законопроєкти, які, на його думку, шкодитимуть США.

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Окремо президент заявив про створення 165 тисяч робочих місць в американській економіці та висловив упевненість, що економічні досягнення триватимуть.

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Хоча Трамп заявив, що нібито «готовий визнати» результати голосування, але водночас почав шукати винних. Зокрема, він пояснив втрату позицій Республіканської партії тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.

Окрім того, Трамп звинуватив демократів у різкому падінні американського фондового ринку та ще й жорстко дорікнув американцям. Він назвав ситуацію «сумним видовищем» та обурено висловився, що через перемогу його політичних опонентів скоротилися пенсійні заощадження американців.

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