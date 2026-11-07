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Трамп пояснив поразку республіканців: заявив, що з ним у бюлетені перемогли б нищівно
Президент США також пообіцяв застосовувати вето після переходу Конгресу під контроль демократів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Республіканська партія здобула б нищівну перемогу на виборах, якби його ім’я було в бюлетенях. Таке повідомлення його команда розіслала від імені президента користувачам американських мобільних мереж, передає Укрінформ.
«Мене не було в бюлетені для голосування. Якби я балотувався, ми б здобули нищівну перемогу!» — йдеться в повідомленні.
Трамп запевнив, що продовжить боротьбу за американців, попри перехід Конгресу під контроль демократів. Він також пообіцяв накладати вето на законопроєкти, які, на його думку, шкодитимуть США.
Окремо президент заявив про створення 165 тисяч робочих місць в американській економіці та висловив упевненість, що економічні досягнення триватимуть.
Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу. Демократи здобули контроль над обома палатами — Сенатом і Палатою представників. Хоча Трамп заявив, що нібито «готовий визнати» результати голосування, але водночас почав шукати винних. Зокрема, він пояснив втрату позицій Республіканської партії тим, що його самого не було у виборчих бюлетенях.
Окрім того, Трамп звинуватив демократів у різкому падінні американського фондового ринку та ще й жорстко дорікнув американцям. Він назвав ситуацію «сумним видовищем» та обурено висловився, що через перемогу його політичних опонентів скоротилися пенсійні заощадження американців.