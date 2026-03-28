Трамп пояснив, що заважає закінчити війну в Україні

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про війну в Україні. З його слів, ситуація наразі «найгірша від часів Другої світової».

Про це повідомляє «Новини Live».

За його даними, лише за один тиждень загинуло 28 тисяч солдатів, а тижнем раніше — 32 тисячі. Проте інформація прозвучала без уточнення, про втрати з якого боку йде мова.

Трамп ще раз акцентував, що вже «врегулював вісім війн» і вважає, що цю війну можна було б завершити легше.

Водночас він зазначив, що серйозною перешкодою є «надзвичайна ненависть між Путіним і Зеленським».

Мирні переговори — останні новини

Нагадаємо, Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін близькі до укладення мирної угоди.

Зазначимо, підготовка до мирних переговорів щодо закінчення війни перетворилася на складний процес із постійним перенесенням термінів та суперечками щодо локації.

Зеленський повідомляв, що Україна виявила максимальну гнучкість і підтвердила готовність делегації прибути до Вашингтона або Маямі. Водночас Росія пропонувала обрати нейтральні майданчики в Туреччині чи Швейцарії. Проте цей варіант не отримав погодження з боку Сполучених Штатів.

Окрім цього, в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія готується воювати проти України й надалі. Про це свідчать події на фронті, а також обстріли мирних людей.