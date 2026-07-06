Трамп похвалив українські далекобійні дрони: Зеленський оцінив зміну в його позиції

Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови в суботу позитивно оцінив українську кампанію з застосуванням далекобійних дронів.

Про це глава держави повідомив в інтервʼю Financial Times.

За його словами, Трамп сказав йому, що Україна “дуже добре впорюється” з цією кампанією.

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На запитання, чи достатньо цього, щоб Трамп твердо став на бік України, Зеленський відповів, що, на його думку, американський президент по-новому подивився на війну.

“Президент Трамп хоче бути там, де панує успіх. Це пов’язано з багатьма факторами — не лише з його особистістю, а й з майбутніми виборами, з його статусом, з його вірою в те, як можна закінчити цю війну”, — сказав він.

Водночас Зеленський звернув увагу на посилення повітряних ударів з боку Росії та назвав критичною вразливістю України антибалістичний захист.

Президент зазначив, що під час саміту НАТО в Анкарі зустрінеться з Трампом та іншими лідерами Альянсу. Там він планує переконувати партнерів передати Україні більше систем протиповітряної оборони.

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Він додав, що говоритиме навіть із тими країнами, які, ймовірно, не готові передавати такі системи.

Крім того, Зеленський має намір наполягати, щоб союзники допомагали Україні виробляти власні системи ППО.

Раніше Трамп заявив журналістам, що війна нібито ближча до закінчення, ніж здається.

“Ми набагато ближче до кінця війни, ніж здається. Президент Путін хоче, щоб вона закінчилася. Я вам це дуже рішуче кажу. І президент Зеленський насправді хоче, щоб вона закінчилася просто зараз”, — заявив він.

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Президент США також підтвердив, що на саміті НАТО в Анкарі говоритиме з Зеленським про завершення війни.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що вирішальна фаза війни Росії проти України перейшла з суші та моря в повітря, стверджуючи, що ”битва в небі” визначить результат конфлікту.

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