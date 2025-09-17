ТСН у соціальних мережах

Політика
238
2 хв

Трамп похвалився: Моді подякував йому за «припинення війни» Росії проти України

Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував йому за нібито завершення війни Росії проти України.

Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продовжує приписувати собі дипломатичні заслуги у війні, яку Росія веде проти України. Цього разу він заявив, що прем’єр Індії Нарендра Моді висловив йому подяку за «припинення війни».

У своєму дописі у соціальній мережі Truth Social Трамп написав, що мав «прекрасну телефонну розмову» з Моді з нагоди його дня народження. За словами Трампа, індійський прем’єр нібито «подякував» йому за роль у припиненні російсько-української війни.

«Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем’єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем народження. Він подякував мені за те, що я припинив війну Росії з Україною», – заявив Трамп.

Водночас у повідомленні індійських ЗМІ йдеться лише про теплі побажання на день народження та похвалу роботи Моді. Жодних згадок про «подяку за припинення війни» з боку офіційного Делі немає.

Це не перший випадок, коли Трамп робить подібні заяви, намагаючись показати себе миротворцем у війні, яку Москва розв’язала проти України.

Нагадаємо, на думку українського журналіста Віталія Портникова, обговорення можливих поступок, на які буцімто мав би піти український президент Володимир Зеленський на вимогу Дональда Трампа, є розмовою у «вигаданій реальності». Насправді немає жодного значення, які поступки міг би зробити Зеленський, адже жодні поступки Путіну не потрібні.

