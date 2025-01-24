Трамп поклав на Зеленського частину відповідальності у війні

Президент США не уточнив, які саме дії Зеленського в період до лютого 2022 року були помилковими.

Президент України Володимир Зеленський не повинен був допустити цієї війни.

Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

"Він не повинен був допустити цієї війни. Зеленський – не ангел", - підкреслив Трамп.

Президент США вважає, що повномасштабного вторгнення не сталося би, якби з Росією домовилися.

"Зеленський боровся з набагато більшою силою, набагато більшою, набагато потужнішою. Він не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Я б міг укласти угоду легко. А Зеленський вирішив воювати", - додав він.

Раніше Зеленський заявив, що Україна прагне закінчити війну, але з гарантіями безпеки. Це основна умова переговорів з Путіним.

Читайте також: