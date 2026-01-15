"Трамп полюбляє швидкі перемоги": нардеп попередив про небезпеку миру за рахунок України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп полюбляє швидкі перемоги, але це може бути за рахунок слабшої сторони і в цьому небезпека. Тому Україні треба спиратися на людей в адміністрації американського лідера, які розуміють небезпеку швидкого миру за рахунок Києва.

Про це народний депутат з фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережка розповів у інтерв’ю для «РБК-Україна».

Небезпека швидкого миру для України

Нардеп пояснив, що зростальна рішучість Трампа означає у контексті мирних переговорів, зокрема в контексті тиску на президента Росії Володимира Путіна. Мережко назвав ситуацію складною, адже вона може обернутися для України як позитивом, так і негативом. Однак вона створює можливості для Києва.

Реклама

«І це говорить про те, що нам треба наполегливо працювати з президентом Трампом, причому дуже допомагають тут безпосередні прямі контакти з нашим президентом — саміти. Треба постійно, систематично мати такий контакт», — наголосив політик.

Мережко зауважив, що президент США полюбляє швидкі перемоги, але поспіх у припиненні конфлікту становить небезпеку.

«З одного боку, Трамп поспішає. Він полюбляє швидкі перемоги і бачить себе миротворцем. Це в його інавгураційній промові якраз віддзеркалено. Але якщо політик поспішає розв’язати конфлікт, це може бути за рахунок слабшої сторони. І в цьому небезпека«, — пояснив нардеп.

Як Україні слід поводитися з Трампом?

За його словами, саме тому Україні слід дуже мудро спілкуватися і пояснювати Трампу, спиратися на людей уйого адміністрації, які розуміють небезпеку швидкого миру за рахунок Києва.

Реклама

«Що це не мир, це умиротворення агресора. І це не вирішує проблему, а створює передумови для нової агресії. І є люди, які це розуміють», — сказав Мережко.

Він вважає, що Трамп вже це усвідомив.

«Трамп усвідомлює, що Путіна не цікавить анексія частини території України. Путін намагається підпорядкувати і знищити державність всієї України. Питання в тому, як він буде реагувати на це. І тут дуже багато залежить від нас і від наших європейських партнерів. Ми тут працюємо в унісон», — запевнив політик.

Нагадаємо, Трамп заявив, що саме Україна та президент Володимир Зеленський, а не Росія, наразі гальмують укладення мирної угоди. На думку очільника Білого дому, Путін уже виявляє готовність до завершення війни, тоді як українській стороні «важко» піти на цей крок. Попри критику, Трамп анонсував зустріч із Зеленським на форумі в Давосі наступного тижня, де обговорять подальші кроки.