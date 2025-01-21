Трамп помилував людей, які брали участь у штурмі Капітолію США

Він назвав їх заручниками.

Президент США Дональд Трамп помилував людей, звинувачених в участі в заворушеннях 6 січня в Капітолії США.

Про це повідомляє АР

Трамп заявив, що помилує близько 1500 обвинувачених і видає шість пом'якшень вироку.

Помилування виконує обіцянку Трампа звільнити прихильників, які намагалися допомогти йому скасувати поразку на виборах чотири роки тому.

"Це заручники", — сказав він, підписуючи документи в Овальному кабінеті.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників президента Дональда Трампа, який діє на той момент, зібралися біля Капітолію, щоб висловити йому підтримку, і почали штурм будівлі. Конгрес припинив засідання. Понад 550 учасників заворушень було заарештовано після нападу, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, у тому числі поліцейський. Після цього правоохоронні органи висунули офіційні обвинувачення понад 1,2 тис. учасників штурму.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що йому сумарно загрожує 561 рік увʼязнення в рамках висунутих на його адресу звинувачень.

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