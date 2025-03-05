Трамп пообіцяв "невтомно працювати" для завершення війни в Україні

Трамп заявив, що у цьому "конфлікті даремно вбито мільйони людей".

На сайті Білого дому опублікували тези з промови президента США Дональда Трампа до Конгресу, в якій буде йтися про війну в Україні.

Про це пише CNN.

Трамп заявив, що у цьому "конфлікті даремно вбито мільйони людей", але не вказав, хто саме почав ці війну.

"Я також невтомно працюю, щоб припинити жорстокий конфлікт в Україні. Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно", - йдеться у промові Трампа.

Також американський президент звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він "витратив більше ніж європейці" на допомогу Україні.

"Тим часом, на жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти та газу, ніж на захист України – значно! І Байден виділив на цю боротьбу більше грошей, ніж витратила Європа", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі заявив про вихід США з різноманітних міжнародних угод.

Ми раніше інформували, що Трамп проголосив "золотий вік" Америки.

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