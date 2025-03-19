Трамп пообіцяв повернути до України викрадених дітей – речниця Білого дому

Президент Зеленський подякував американському лідеру за те, що той продовжує підтримувати гуманітарні питання.

Під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського йшлося про повернення до України дітей, які були незавонно вивезені до Російської Федерації.

Про це повідомила на брифінгу в середу, 19 березня, речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу.

"Президент Трамп також запитав президента Зеленського про дітей, які зникли безвісти в Україні під час війни, включно з викраденими, і президент Трамп пообіцяв тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб допомогти забезпечити повернення цих дітей додому"» - сказала вона.

За словами Керолайн Лівітт, президент Зеленський подякував президенту Трампу за те, що той продовжує підтримувати гуманітарні питання, включно з обміном військовополоненими.

Нагадаємо, 19 березня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, внаслідок якого додому повернулося 175 наших громадян. Також росіяни додатково віддали 22 тяжкопоранених наших військових.

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