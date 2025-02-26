Трамп пообіцяв Україні та РФ "найкращу мирну угоду" і відповів, хто й чим має поступитися – нові заяви

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні та Росії угоду про "припинення війни", яка буде найкращою для обох сторін. Він оцінив можливість повернути Україні окуповані території та зняття санкцій з РФ.

Низку нових заяв американський президент зробив під час засідання свого кабінету в середу, 26 лютого, передає Sky News.

Повернення окупованих територій Україні

Передусім Трамп оцінив можливість повернути Україні захоплені РФ території. Він заявив, що угода про закінчення війни передбачатиме повернення під контроль Києва частини окупованих земель, та пообіцяв "зробити все можливе" і "постаратися, щоб Україна повернула собі якомога більше”.

Санкції проти РФ: чи готові США піти на поступки

Під час засідання Трамп також заявив, що може послабити санкції проти Росії, проте зачекає на домовленості.

"Я думаю, що це (домовитися – Ред.) у нас вийде", – зазначив президент США.

Він повідомив, що мав "продуктивні розмови як із президентом РФ Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським".

"Ще чотири тижні тому ніхто не думав, що буде укладений мир. Ми намагатимемося укласти угоду, з якою буде згодна і Росія, і Україна", – сказав Трамп.

Членство України в НАТО

Про це наша держава, за словами Трампа, "має забути". Він заявив, що виключає можливість членства України в НАТО. На його думку, саме це спонукало російського президента Володимира Путіна розпочати повномасштабне вторгнення.

"Ви можете забути про це. Ймовірно, це причина, чому все почалося", – додав він.

"Розумний хлопець" – Путін

Американський президент вкотре оцінив розумові здібності російського диктатора, назвавши його цього разу "розумним хлопцем" і “дуже хитрою людиною".

"У мене були дуже хороші розмови з Путіним. У мене були дуже хороші розмови з Зеленським, і ще чотири тижні тому ніхто ні з ким не розмовляв. Це навіть не розглядалося. Ніхто не думав, що можна досягти миру", – розповів він.

Територіальні поступки

Президент США також прокоментував можливі територіальні поступки України як частину "мирної угоди", запевнивши, що прагнутиме укласти "найкращу угоду".

Трамп запевнив, що Путін "буде змушений" піти на поступки в переговорах про припинення війни в Україні.

"Так", – відповів Трамп на запитання, чи йтиме Путін на поступки. На запитання, про які саме поступки йдеться, він відповів: "Я не хочу вам зараз говорити".

"Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що через те, що нас обрали, ця війна закінчиться", – сказав президент США.

Хто гарантуватиме безпеку України надалі

Трамп заявив, що змусить Європу стати гарантом безпеки для України.

“Ми змусимо Європу зробити це... Ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми гарантуємо, що все пройде добре”, – сказав він.

Додамо, що Дональд Трамп також запевнив, що Велика Британія і Франція готові ввести миротворців до України. США підтримають ці ініціативи.

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