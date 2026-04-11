Політика
202
2 хв

Трамп пообіцяв економічну підтримку Угорщині та Орбану

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність використати економічну міць країни для підтримки Угорщини та інвестування у її розвиток.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готова застосувати «всю економічну міць» Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини.

Про це він написав у своїй соцмережі.

За словами Трампа, США вже раніше підтримували своїх союзників подібним чином і готові зробити це знову, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і угорський народ цього потребуватимуть.

«Моя адміністрація готова використати повну економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, як ми робили це для наших великих союзників у минулому, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан і угорський народ цього потребуватимуть», — йдеться у заяві.

Трамп також наголосив, що США зацікавлені інвестувати у майбутнє процвітання країни, яке, на його думку, буде забезпечене подальшим лідерством Орбана.

Вибори під тінню Кремля

Нинішня виборча кампанія в Угорщині стала найскладнішим випробуванням для Орбана за останні 16 років. Його партія «Фідес» уперше за тривалий час відстає від опозиції в опитуваннях. Сам Орбан намагається представити свою дружбу з Путіним як запоруку енергетичної безпеки та миру, звинувачуючи опонентів у бажанні втягнути країну у війну.

Особливого резонансу додають нещодавні слова Орбана про роль Угорщини у відносинах з РФ. У розмові з Володимиром Путіним у жовтні 2025 року він нібито заявив, що пропонуватиме допомогу у будь-який можливий спосіб. За даними Bloomberg, прем’єр навіть порівняв Угорщину з «мишею» для московського «лева».

Як відреагували в Угорщині

Нагадаємо, в Угорщині спалахнув скандал після публікації стенограми розмови прем’єра Віктора Орбана з президентом РФ Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що оприлюднення записів напередодні парламентських виборів є втручанням у внутрішні справи країни та звинуватив у цьому іноземні спецслужби. За його словами, угорська сторона не має таких стенограм і не знає, як вони потрапили до преси.

Сіярто також пояснив, що розмова Орбана з Путіним відбулася після ініціативи Дональда Трампа щодо можливого мирного саміту в Будапешті. Він наголосив, що висловлювання угорського прем’єра були алегорією та стосувалися готовності Угорщини сприяти мирному процесу.

Заяви Орбана — останні новини

Також Орбан виступив із заявами, у яких закликав Європейський Союз відмовитися від санкцій проти Росії та відновити закупівлю російських енергоносіїв.

У відеозверненні він заявив про «критичну ситуацію» в Європі та попередив про можливу енергетичну кризу, дефіцит палива і зростання цін. За його словами, єдиним виходом є швидке поповнення запасів нафти і газу.

Орбан також закликав Брюссель скасувати обмеження щодо російської енергетики та висловив вимогу до України відновити роботу нафтопроводу «Дружба», назвавши відмову від російських енергоносіїв «дорогою та недоступною для сімей».

