Трамп пообіцяв Ердогану приєднатися до мирних переговорів в Туреччині, але назвав умову

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пообіцяв турецькому колезі Реджепу Ердогану відвідати потенційні мирні переговори між лідерами України та Росії в Туреччині. Втім, назвав умову.

Про це Ердоган розповів журналістам на борту літака, повертаючись із саміту НАТО, пише CNN Türk.

Зауважимо, що напередодні президенти зустрілися у Гаазі. За словами Ердогана, він повідомив Трампові те, що що Анкара прагне зібрати російського та українського лідерів разом у Туреччині для мирних переговорів.

“Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула чи Анкари для вирішення проблеми, я приїду до Стамбула чи Анкари”, - передав Ердоган слова американського колеги.

Президент Туреччини наголосив, що його країна “буде встановлювати необхідні контакти, і, дай Бог, відбудеться ця зустріч якомога швидше”.

Окрім того, Ердоган заявив про те, що попередні переговори в Стамбулі між Києвом і Москвою “відкрили двері до миру”.

“На нашу думку, у війні між Україною та Росією є більше, ніж маленька надія на мир”, - додав турецький лідер.

Нагадаємо, Трамп і Ердоган на зустрічі в Гаазі обговорили шлях до миру в Україні. Вони обговорили регіональні кризи, двосторонню співпрацю та актуальні міжнародні виклики. Окрему увагу президенти приділили ролі НАТО. Обидва лідери наголосили на важливості зміцнення стримувального потенціалу Альянсу та посилення взаємодії як ключових союзників.