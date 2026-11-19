Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив у Китаї, що не укладатиме жодних угод щодо України без участі Києва.

Про це повідомила кореспондентка Fox News після розмови з американським лідером.

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Трамп заявив, що готовий обговорювати з Китаєм і Росією обмеження ядерних озброєнь.

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Коментуючи збільшення ядерного арсеналу Китаю, він зазначив: «Я б хотів, щоб вони цього не робили».

Саміт у Китаї — що відомо

У четвер, 19 листопада, Дональд Трамп, Володимир Путін та лідер Китаю мають провести безпрецедентну зустріч, за якою уважно стежать в Україні та Європі. Є побоювання — Трамп, Путін і Сі можуть спробувати домовитися про майбутнє України без участі Києва.

Саміт порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року, коли керівники США, Британії та СРСР визначали повоєнний устрій світу, зокрема вирішуючи долю інших країн.

Президент Володимир Зеленський застеріг від повторення такого сценарію. Він наголосив, що не повинно бути «Ялти 2, 3 чи 4» з новим перерозподілом сфер впливу.

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