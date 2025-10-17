ТСН у соціальних мережах

Політика
2
2 хв

Трамп пообіцяв, що війна в Україні не переросте у Третю світову.

Трамп заявив, що не допустить ескалації війни в Україні до рівня глобального конфлікту

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не дозволить війні в Україні перерости у глобальний конфлікт.

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі 16 жовтня.

За словами американського лідера, нещодавно він провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і планує зустрітися з ним в Угорщині для обговорення шляхів припинення бойових дій.

«Я потрапив у цю ситуацію — не я розпочав цю війну. Це справа Байдена. Я прийшов і побачив повний безлад, який міг призвести до Третьої світової. Але цього не станеться», — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що його мета — зберегти життя людей і сприяти миру в Європі. На його думку, саме стратегічні помилки адміністрації Байдена стали причиною повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тоді як за його президентства подібного не могло б статися.

«Я роблю це, щоб врятувати душі. Це не для нас — між нами океан. Але я хочу допомогти Європі. Вони хочуть, щоб війна закінчилась, але не можуть цього зробити. А я можу», — заявив глава Білого дому.

Раніше Трамп повідомив, що його зустріч із Путіним може відбутися найближчими тижнями в Будапешті. Також очікується, що він проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Нагадаємо, представник США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що США не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, доки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ. Американський президент Дональд Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективним.

2
