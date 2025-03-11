Трамп попередив про наслідки, якщо Росія не погодиться на припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Росією про припинення вогню в Україні на 75% залежить від Путіна.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, 11 березня.

"Ми хочемо закінчити цю війну. Думаю, це велика різниця з минулим візитом до Овального кабінету. Отже, повне припинення вогню. Україна погодилася. Сподіваємося, Росія теж погодиться. Зустрінемося з ними сьогодні-завтра. Сподіваємося укласти угоду. Припинення вогню дуже важливе. Якщо Росія погодиться, буде чудово. Якщо ні – все це триватиме, гинутимуть багато людей", – заявив Трамп.

Він додав, що планує обговорити припинення вогню безпосередньо з Путіним. Очікується, що розмова може відбутися вже цього тижня.

"Сподіваюся, він погодиться", – сказав президент США.

За словами Трампа, якщо Путін погодиться припинити вогонь на 30 днів – "це вже 75% справи". Тоді залишиться лише узгодити території та підписати папери.

Нагадаємо, Зеленський за підсумками переговорів делегацій Києва та Вашингтона в Саудівській Аравії підтвердив готовність України до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту. За його словами, "тиша запрацює", щойно росіяни погодяться.

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