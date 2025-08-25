Трамп попередив про "дуже серйозні наслідки", якщо Росія не припинить війну в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп у понеділок застеріг, що Росія може зазнати “дуже серйозних наслідків”, якщо не припинить війну в Україні. Він заявив журналістам в Овальному кабінеті, що готовий “дуже рішуче втрутитися”, якщо угода про припинення бойових дій не буде досягнута протягом найближчих двох тижнів.

Про це повідомляє видання CNN.

“Наслідки можуть бути дуже серйозними, але побачимо, що станеться. Наслідки можуть бути дуже серйозними, тому що цьому потрібно покласти край”, – зазначив Трамп, коли його запитали, як довго він готовий дозволити конфлікту тривати.

Реклама

“Побачимо, що відбудеться протягом наступного тижня або двох, і в цей момент я втрутимусь дуже рішуче, і якщо мені доведеться бути присутнім, я буду присутнім, і ми або укладемо угоду, або ні”, – додав президент.

У п’ятницю Трамп вже повідомляв, що дасть президентові Росії Володимиру Путіну “пару тижнів” після того, як закликав його зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським. Двотижневий термін — це часта формула, яку президент США повторює у своїх заявах.

Трамп визнав наявність “величезної неприязні” між Путіним і Зеленським, але підкреслив, що хотів би, щоб два лідери зустрілися особисто.

“Це дуже складно, це дуже особиста справа з їхньої точки зору. Між ними величезна особиста ворожість, і нам доведеться це залагодити”, – сказав він.

Реклама

“Але я хотів би спочатку побачити їхню зустріч. Вони хочуть, щоб я був там. Може, я буду, а може, й ні. Подивимося”, – додав Трамп.

Раніше повідомлялось, що після саміту з Путіним Дональд Трамп знову демонструє прихильність до російського президента, отримавши від нього фотографію. Водночас ситуація в Україні загострюється, а Росія продовжує наступальні дії.