Трамп попросив Путіна не стріляти по Києву: що той відповів

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ракетних та дронових атак на українську столицю та інші населені пункти.

Про це повідомляє Clash Report.

«Я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різним містам протягом тижня. Він погодився це зробити», — заявив Трамп.

Нагадаємо, у Кремлі відповіли, чи дійсно припинять удари по енергетиці України.

Та згодом сам міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що пропозиція України про перемир’я неприйнятна для Москви.

Також видання Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомило, що адміністрація Трампа пов’язує надання гарантій безпеки Україні зі згодою Києва на мирну угоду, яка передбачає вихід ЗСУ з неокупованих територій Донбасу.