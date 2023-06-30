Трамп порадив Україні поступитися територіями і заявив, що Путін "дещо ослаблений"

Щодо звинувачень проти Путіна від МКС, то Трамп заявив, що долю російського президента слід вирішувати вже після війни.

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін "дещо ослаблений" заколотом ПВК "Вагнер", і порадив Україні погодитися на переговори з Росією.

Свою заяву Трамп зробив у інтерв'ю Reuters.

Експрезидент США не виключає, що Україні доведеться "поступитися територіями Росії, щоб зупинити війну". Трамп також сказав, що якби він був президентом, усе було б "предметом переговорів", але українці, які вели активну боротьбу за захист своєї землі, "заслужили великий кредит".

"Я думаю, що вони (українці – ред.) мали б право залишити собі більшу частину того (територій – ред.), що вони здобули, і я думаю, що Росія так само погодилася б на це. Вам потрібен правильний посередник або учасник переговорів, а у нас зараз його немає", – заявив республіканець.

Він також переконаний, що США зараз мають "укласти мир" між Росією та Україною.

Трамп сказав, що Путін "постраждав" від заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців.

"Можна сказати, що він (Путін – ред.) все ще там, він все ще сильний, але він, звичайно, був, я б сказав, дещо ослабленим, принаймні у свідомості багатьох людей", – заявив колишній американський лідер.

Щодо висунутих Міжнародним кримінальним судом звинувачень проти Путіна у воєнних злочинах, то Трамп сказав, що долю президента РФ слід обговорювати, коли війна закінчиться, "тому що просто зараз, якщо ви порушите цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не домовитеся".

Попередні скандальні висловлювання Трампа про війну в Україні

Трамп назвав геніальним визнання Путіним "незалежності" так званих "ЛНР" і "ДНР" – таку заяву політик зробив за день до повномасштабного вторгнення Росії до України: "Путін декларує більшу частину України, Путін оголошує її незалежною. О, це чудово", – сказав тоді експрезидент США.

У травні 2023 року Трамп заявив, що зараз не час називати Путіна воєнним злочинцем. Політик при цьому запевнив, що зміг би завершити війну в Україні за добу. Він також ухилився від прямої відповіді на запитання, чи хоче він перемоги України.

Заяву Трампа про завершення війни за добу розкритикував президент України Володимир Зеленський: "Він міг тоді це зробити, коли він був (президентом США – ред.) Але цього не відбулося".

Експрезидент США також заявив, що Штати роздають надто багато зброї іншим, коментуючи військову допомогу для України.

Зауважимо, Трампа за слова про геніальність Путіна розкритикував інший претендент на кандидатство у президенти США від Республіканської партії Майк Пенс. Він сказав: "Я знаю різницю між генієм і воєнним злочинцем. І я знаю, хто повинен перемогти у війні в Україні, і це народ, який бореться за свою свободу та за відновлення свого національного суверенітету".

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