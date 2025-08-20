Трамп порівняв Крим із Техасом: але є нюанс

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїх висловлюваннях про Україну згадав Крим, заявивши, що він за розміром близький до Техасу.

Про це повідомляє Clash Report.

«Крим за розміром близький до Техасу. Він чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний», — сказав Трамп.

Насправді площа Кримського півострова становить приблизно 27 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння, штат Техас займає понад 695 тисяч квадратних кілометрів, тобто майже у 26 разів більший. Ба більше, за загальною площею Техас перевищує всю територію України.

Нагадаємо, наразі триває підготовка до зустрічі російського диктатора Путіна та президента України Володимира Зеленського.

Американські війська не перебуватимуть на території України. Однак США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.