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Трамп порівняв війну в Україні з "бійкою двох малих дітей"
Трамп заявив, що Україна і Росія — як діти, що ненавидять одне одного, б’ються в парку, а він намагається їх розійняти.
Президент США Дональд Трамп порівняв війну в Україні з «двома маленькими дітьми, які б’ються як божевільні в парку».
Про це глава Білого дому заявив в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
«Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять одне одного, б’ються в парку, а ти намагаєшся їх розійняти. Вони не хочуть, щоб їх розійняли, іноді краще дати їм трохи побитися», — сказав Трамп.
Також він порівняв війну України і РФ з бійками у хокеї, коли рефері дещо лояльно ставиться до конфліктів у грі і дає кілька секунд на бійку.
Трамп зізнався, що наводив цю аналогію Путіну під час вчорашньої розмови.
«І я навів цю аналогію Путіну вчора, я сказав, „президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротьбу та багато страждати, тому що обидві сторони страждають“, — сказав американський президент.
Також він заявив, що є «велика ворожнеча між цими двома чоловіками», маючи на увазі президента Зеленського і Путіна.
Раніше Дональд Трамп заявив про відповідь РФ на операцію «Павутина» і визнав, що Путін «отримав сильний удар».