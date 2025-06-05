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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп порівняв війну в Україні з "бійкою двох малих дітей"

Трамп заявив, що Україна і Росія — як діти, що ненавидять одне одного, б’ються в парку, а він намагається їх розійняти.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем в Овальному кабінеті Білого дому у четвер, 5 червня 2025 року

Президент США Дональд Трамп, віце-президент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем в Овальному кабінеті Білого дому у четвер, 5 червня 2025 року / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп порівняв війну в Україні з «двома маленькими дітьми, які б’ються як божевільні в парку».

Про це глава Білого дому заявив в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Іноді можна побачити, як двоє маленьких дітей сваряться, як шалені. Вони ненавидять одне одного, б’ються в парку, а ти намагаєшся їх розійняти. Вони не хочуть, щоб їх розійняли, іноді краще дати їм трохи побитися», — сказав Трамп.

Також він порівняв війну України і РФ з бійками у хокеї, коли рефері дещо лояльно ставиться до конфліктів у грі і дає кілька секунд на бійку.

Трамп зізнався, що наводив цю аналогію Путіну під час вчорашньої розмови.

«І я навів цю аналогію Путіну вчора, я сказав, „президенте, можливо, вам доведеться продовжувати боротьбу та багато страждати, тому що обидві сторони страждають“, — сказав американський президент.

Також він заявив, що є «велика ворожнеча між цими двома чоловіками», маючи на увазі президента Зеленського і Путіна.

Раніше Дональд Трамп заявив про відповідь РФ на операцію «Павутина» і визнав, що Путін «отримав сильний удар».

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