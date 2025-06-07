Трамп порівняв війну з "бійкою двох дітей в парку": Зеленський відреагував

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. / © Getty Images

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Президент Володимир Зеленський відреагував на слова американського колеги Дональда Трампа про те, що війну РФ в Україні можна порівняти з “двома маленькими дітьми, які б’ються як божевільні в парку”.

Своїми думками український лідер поділився в інтерв’ю американському телеканалу ABC News.

“Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він – вбивця, який прийшов до цього парку, щоб убивати дітей", – наголосив Зеленський.

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З його слів, такий погляд свідчить про нерозуміння масштабів трагедії, що переживає український народ. Трамп “не міг повністю відчути і зрозуміти цей біль”, пояснив президент.

Втім, йдеться не лише про Трампа, додав Зеленський. А про людей, що “за тисячі кілометрів і не можуть повністю відчути цей біль”.

Під час розмови президент України розповів про “безмежний” біль батька, який втратив дружину та трьох дітей внаслідок ракетного удару. Слова чоловіка, каже Зеленський, “відрізнялися” від того, як чиновники говорять про втрати.

“Він не згадував жодної статистики, цифр. Він просто сказав: “Щоранку, коли я прокидаюся, я шукаю свою родину – я шукаю всюди в квартирі… Мені досі здається, що це був кошмар… поганий сон”, - розповів український президент.

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Заява Трампа

Під час зустрічі в Білому домі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент США порівняв війну в Україні з “двома маленькими дітьми, що б’ються як божевільні в парку”.

Трамп висловився, мовляв, “іноді краще дати їм побитися ще трохи, а потім уже розтягувати". За словами очільника Білого дому, саме таку аналогію він також озвучив очільнику Кремля Владіміру Путіну під час їхньої телефонної розмови.

Окрім того, Трамп заявив, що є “велика ворожнеча між цими двома чоловіками”, маючи на увазі президента Зеленського і “фюрера” Путіна.

Дата публікації 12:11, 05.06.25 Кількість переглядів 831 Путін готує помсту за літаки! Трамп порушив мовчанку, а Зеленський розлютився