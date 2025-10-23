Трамп поскаржився, що розмови з Путіним "нікуди не просуваються"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не приносять результатів, попри те, що самі бесіди він називає "добрими".

"Кожного разу, коли я говорю з Володимиром, у нас хороші розмови, але вони нікуди не йдуть", — сказав Трамп.

За його словами, Путін демонструє готовність вести діалог, однак конкретні кроки для досягнення домовленостей так і не здійснюються.

Нагадаємо, майже через тиждень після переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна та анонсу нової зустрічі в Угорщині Білий дім офіційно відклав саміт президентів. За словами високопоставленого представника американської адміністрації, “президент США вважає, що обидві сторони недостатньо готові до переговорів, щоб виправдати подальші дії зараз”.

Втім, 22 жовтня прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нібито підготовка до зустрічі президентів США та Росії у Будапешті триває. За його словами, саміт відбудеться тоді, “коли настане час”.