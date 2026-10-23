Україна, США, Росія / © ТСН

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Швидкого закінчення війни в Україні шляхом дипломатії очікувати не варто, оскільки президент Росії Володимир Путін досі розраховує на військову перемогу та відкидає ініціативи Києва. Однак відмовлятися від переговорів не варто, зокрема тому що це спосіб повертати додому полонених і тіла загиблих героїв.

Таку думку політолог-міжнародник Максим Ялі висловив у ефірі телеканалу «Київ24».

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Експерт пояснив, чому мирні переговори мають сенс незалежно від поточної ситуації.

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«Перемовини про мир мають сенс завжди, тому що в будь-якому разі без цього, без обговорень, перемовин, чисельних раундів, уточнень тощо, не буде підписаний мирний договір, а будь-яка війна закінчується мирними перемовинами», — сказав Ялі.

Водночас він зазначив, що з огляду на сучасні події та переконання Путіна у можливості досягти своїх цілей військовим шляхом, не варто очікувати успішного завершення переговорів найближчим часом. На думку політолога, ситуацію додатково ускладнює відмова російського диктатора від запропонованих українською стороною форматів часткового перемир’я.

«Але в будь-якому разі, як ми бачимо, ось вчора там повернули тіла загиблих. Зазвичай ці раунди, коли вже були за часів другого президентства Дональда Трампа, закінчувалися обміном полонених, що так само вкрай важливо. Особливо для тих, хто чекає з полону своїх рідних, близьких», — наголосив Ялі.

Він додав, що попри відсутність швидкого результату, переговорний процес необхідно продовжувати. За словами експерта, Україна має використовувати такі контакти для того, щоб отримувати максимум можливого на цьому етапі.

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Окремо політолог пояснив поспіх Вашингтона щодо укладення мирної угоди між Україною та Росією перед майбутніми виборами до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада.

«Ну а в цілому це нагнітання з боку Сполучених Штатів — воно зрозуміле. І пояснення тут — вибори, які вже відбудуться 3 листопада. І відповідно створення такої штучної реальності, де все добре у Дональда Трампа, і він ось-ось завершить вже дев’яту війну. Хоч ми всі чудово вже, сподіваюсь, розуміємо, що те, що каже, пише Дональд Трамп, має досить дотичне відношення до реальності, в якій ми всі живемо», — висловився Ялі.

Тристоронні мирні переговори України, США та Росії — що відомо

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує на брифінг від представника США Стіва Віткоффа, спільну доповідь української, американської та європейської команд, а також на сигнали від держсекретаря Марко Рубіо щодо нещодавнього діалогу. Крім того, за словами Зеленського, американський представник Джаред Кушнер повідомив про підтримку з боку США та Росії ідеї проведення у листопаді тристоронньої зустрічі на високому рівні.

Зеленський також заявив, що Україна готова взяти участь у тристоронній зустрічі на саміті G20 у Маямі на найвищому рівні, якщо надійде офіційне запрошення від Трампа.

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Своєю чергою 23 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про плани провести у першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронні переговори між Україною, США та РФ щодо питань безпеки для Києва й Москви після виходу на мирне врегулювання. Пєсков додав, що участь спецпосланця від ЄС у цій зустрічі залежатиме від позиції Брюсселя.

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