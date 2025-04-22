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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп поспішає з укладанням угоди про мир: FT назвала дату і причину

Трамп налаштований, що зупинить бойові дії в Україн до 30 квітня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Трамп поспішає з укладанням угоди між РФ та Україною вже до 30 квітня, щоб він з гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства.

Про це пише The Financial Times.

У виданні зазначили, що Москва може припинити бойові дії і піти на переговори, коли витіснить українські війська з Курщини.

«Вважається, що Трамп це розуміє, завдяки Віткоффу. І є надія, що все це станеться до 30 квітня, щоб він міг з гордістю заявити, що виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів свого президентства», — сказано у статті.

Нагадаємо, за інформацією FT, диктатор Путін запропонував заморозити війну на поточній лінії фронту.

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