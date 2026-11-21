Дональд Трамп / © Колаж ТСН.ua

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Поспіх адміністрації президента США Дональда Трампа із завершенням війни в Україні до січня може бути пов’язаний із внутрішньополітичним графіком Сполучених Штатів та змінами в Конгресі. Команда республіканців зацікавлена продемонструвати швидкий дипломатичний результат, однак це зовсім не означає, що Росія готова припинити війну.

Про це заявив експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в ефірі «24 каналу».

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Трампу потрібен швидкий результат

За оцінкою політолога, поспіх американської адміністрації зумовлений насамперед внутрішньополітичними обставинами. Йдеться про початок роботи нового Конгресу, у якому більшість отримали демократи.

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У таких умовах республіканці прагнуть продемонструвати виборцям і політичним опонентам успіхи своєї дипломатії. Для цього команді Трампа може бути достатньо навіть короткострокового зниження напруженості — наприклад, припинення вогню на тиждень або 30 днів.

Однак, як пояснив Остапенко, тимчасова деескалація не означатиме реального завершення російсько-української війни. Вона радше дозволить американській адміністрації заявити про певний дипломатичний прорив.

Росія не демонструє готовності зупиняти війну

Водночас реальна ситуація свідчить про відсутність підстав очікувати швидкого завершення бойових дій. За словами експерта, Москва продовжує нарощувати військові можливості та готується до подальшого ведення війни.

Зокрема, Росія передбачає рекордні витрати на війну у державному бюджеті на 2027 рік, збільшує виробництво балістичних і крилатих ракет, а також розширює потужності з виготовлення ударних безпілотників.

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Остапенко наголосив, що такі дії суперечать заявленим намірам швидко завершити війну.

«Бажання завершити цю війну — це просто бажання. Це не означає, що воно матеріалізується до січня», — зазначив політолог.

Що потрібно для завершення війни

Експерт вважає, що дипломатичні ініціативи самі по собі не змусять Кремль відмовитися від агресії. Для реального припинення війни необхідно створити умови, за яких продовження бойових дій стане для Росії невигідним.

За його словами, без повноцінного тиску на Москву немає фундаментальних передумов для завершення війни у визначені американською адміністрацією терміни.

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«Реальних фундаментів для завершення війни станом на зараз без повноцінного тиску на Росію я не бачу», — підсумував Остапенко.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027 року.

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