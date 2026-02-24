Трамп поставив дедлайн на "мир" в Україні: яка дата і що чекає на Київ у разі відмови - Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України фактично зайшли у глухий кут, однак адміністрація президента США Дональда Трампа прагне укласти угоду до 4 липня — дати святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на європейських і натовських чиновників.

За словами союзників, Вашингтон активізує дипломатичні зусилля, однак не бачить ознак готовності Кремля поступитися ключовими вимогами. Росія продовжує наполягати на максималістських умовах, зокрема повному контролі над окупованими територіями на сході України та збереженні контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Реклама

Переговори без прориву

Три раунди тристоронніх переговорів у цьому році — в Абу-Дабі та Женеві — не дали результатів. Європейські союзники України здебільшого відсторонені від процесу, хоча саме вони фінансують значну частину військової допомоги Києву після скорочення підтримки з боку США.

Водночас, за даними джерел у НАТО, Москва і Вашингтон фактично змагаються, хто першим піде на поступки. Це означатиме або відмову Росії від частини своїх “червоних ліній”, або згортання підтримки України з боку США.

Путін не готовий відступати

Попри значні втрати і економічний тиск, президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності відмовитися від ключових вимог. У Кремлі заявляють, що війна має стратегічне значення для майбутнього Росії.

Водночас Україна наполягає на припиненні вогню вздовж чинної лінії фронту та відкидає вимоги про відведення військ із укріплених районів. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів, але наголосив на необхідності завершити війну на справедливих умовах.

Реклама

Чого бояться союзники

Європейські дипломати побоюються, що Росія може погодитися на тимчасове перемир’я, яке дозволить США заявити про успіх, але при цьому Кремль продовжить гібридну війну, диверсії та політичний тиск на Україну.

За оцінками аналітиків, стратегія війни дедалі більше переходить у фазу виснаження, де вирішальну роль відіграють дрони та технології, а не масштабні наступи.

Попри дипломатичну активність, завершення війни найближчим часом залишається малоймовірним, а встановлений США дедлайн може виявитися нереалістичним.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та Росія готуються до нових переговорів у тристоронньому форматі.

Реклама

Також повідомлялось, що росіяни просувають ідею поділу Запорізької АЕС між РФ та Україною.