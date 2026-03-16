Трамп поставив під сумнів допомогу Україні: що заявив президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не зобов’язані допомагати Україні.

Про це він сказав під час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді.

За словами американського президента, попередній глава Білого дому Джо Байден підтримував Україну, оскільки його нібито «обдурили».

Крім того, Трамп наголосив, що Україна знаходиться далеко від США та відділена від них океаном.

«Україна знаходиться за тисячі миль. Нас відділяє океан», — зазначив він.

Трамп також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном, заявивши, що попри обстріли люди продовжують там жити.

«Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні — хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. І в Лівані теж», — сказав президент США.

Крім того, Трамп розкритикував країни НАТО, заявивши, що вони не хочуть забезпечувати безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.

За його словами, США продовжують співпрацювати з союзниками щодо України, хоча, на його думку, Вашингтон не зобов’язаний це робити.

«Ми працювали з ними щодо України. Нам не потрібно працювати з ними щодо України», — додав Трамп.

Війна в Україні та переговори — останні новини

Раніше Financial Times писало, що мирний процес щодо війни в Україні, який просувають США, опинився під загрозою через зниження інтересу Дональда Трампа до цього питання, а також через війну з Іраном, яка відволікла увагу Вашингтона.

Ескалація на Близькому Сході відсунула українське питання на другий план. Через це переговори в Женеві призупинили, а зустріч в Абу-Дабі відклали без визначення нових дат.

У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, пояснивши її зміною американських пріоритетів.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що послаблення тиску на покупців російської нафти не сприяє досягненню миру.

Видання The Telegraph також зазначає, що конфлікт на Близькому Сході поступово відсуває війну в Україні на другий план. На цьому тлі США та їхні союзники стикаються з дефіцитом озброєння, а зростання цін на нафту приносить додаткові доходи російському бюджету.