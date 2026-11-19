Трамп зателефонував європейським союзникам України та розкритикував витрати на допомогу Києву / © Колаж ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп телефоном долучився до зустрічі європейських союзників України в Берліні та поставив під сумнів доцільність подальшої військової допомоги Києву. Це сталося за кілька годин після його переговорів із Владіміром Путіним і Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох європейських посадовців, яких поінформували про зміст розмови.

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Що Трамп сказав європейським союзникам України

За словами трьох співрозмовників видання, американський президент різко висловив сумнів щодо подальшого виділення мільярдів доларів на військову підтримку України країнами «Коаліції охочих».

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Один із присутніх на зустрічі посадовців розповів, що Трамп говорив загалом про великі людські втрати у війні та наполягав: країнам слід припинити витрачати на це гроші. Він також заявив учасникам розмови, що Путін нібито серйозно налаштований на переговори для укладення мирної угоди.

За інформацією журналістів, Трамп зателефонував до Берліна з борту президентського літака Air Force One.

Дзвінок після зустрічі Трампа з Путіним і Сі

Телефонна розмова відбулася після тристоронньої зустрічі Трампа, російського президента Владіміра Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Шеньчжені. Це були перші переговори такого формату за участю лідерів трьох держав. Україна не була представлена за столом переговорів, хоча питання війни входило до кола тем, які могли обговорюватися.

Того ж дня в Берліні зібралися європейські союзники Києва, зокрема лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Зустріч «Коаліції охочих» мала продемонструвати підтримку України та узгодити позиції партнерів щодо дипломатичних зусиль і майбутніх гарантій безпеки.

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Яку підтримку України обговорюють у Берліні

Після переговорів із Путіним Трамп окремо запевнив, що не ухвалюватиме остаточних рішень щодо завершення війни без участі України. Так американський президент окреслив роль Зеленського у майбутніх мирних домовленостях.

Водночас підсумки поїздки до Китаю Трамп оцінив на 12 балів із 10, хоча конкретики щодо домовленостей із Сі Цзіньпіном виявилося небагато. Президент США розповів, що вони обговорювали штучний інтелект і можливість запровадження певних обмежень для цієї технології, але визнав, що детально їх не визначали. Що саме обговорювали Трамп і Сі, стало зрозуміло лише частково.

На тлі цих переговорів генсек НАТО Марк Рютте закликав не драматизувати сам факт зустрічі американського президента з російським диктатором. Він назвав такі контакти нормальними, нагадавши, що США та Росія є великими ядерними державами, а Китай нарощує ядерний потенціал. Водночас Рютте позитивно оцінив дипломатичні зусилля Трампа, назвавши їх «титанічними» у спробах домогтися миру в Україні.

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